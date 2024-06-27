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İstanbul'da otomobil gaspı ve çatışma

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İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobili silah zoruyla gasp edip kaçan şüpheliler, polis tarafından takibe alındı. Şüpheliler ile polis arasında çıkan çatışmada bir şüpheli yaralı olarak yakalandı.

(İSTANBUL)- İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobili silah zoruyla gasp edip kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden polise ateş açtı. Şüpheliler ile polis arasında çıkan çatışmada şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken, diğeri emniyete götürüldü.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Şüpheli iki kişinin bir aracı silah zoruyla gasp edip kaçtıklarının belirlenmesi üzerine polis takibe başladı. Polis, olay yeri ve çevresini ablukaya alırken gaspçılar birçok araca çarparak görevlilerden kaçtı ve ateş açtı. Takibe devam eden polis, gasp edilen aracı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde buldu. Yaya olarak devam eden kovalamaca sırasında uyarı ateşine karşılık veren gaspçılarla polis arasında kısa süreli çatışma yaşandı.

Polis, E.T. isimli şüpheliyi 1 adet el ruhsatsız tabanca ile birlikte yaralı yakalarken, E.D. isimli ikinci şüpheliyi de gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan E.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Metrobüs asansöründe uyuşturucu kullanan şüpheli yakalandı

Öte yandan Zingirlikuyu Metrobüs Durağı'ndaki asansörde uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yayınlanan İ.Y.P isimli şüpheli, narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sultanbeyli İstanbul Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç Polis Güncel Haberler

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