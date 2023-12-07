İstanbul'da otomobil bariyere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu ve trafik akışı normale döndü.
İstanbul'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametine seyir halindeki 34 EBS 996 plakalı otomobil, Sultangazi mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük çapta hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.