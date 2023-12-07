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İstanbul'da otomobil bariyere çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu

7 Aralık 2023 14:24 Son Güncelleme: 14:26 Abone Ol

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu ve trafik akışı normale döndü.