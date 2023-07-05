Sarıyer'de ve Pendik'te araçlar bir anda alev topuna döndü. Sarıyer'de seyir halindeki bir araç alev aldı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşın araç yangınını haber spikeri gibi anlatması ilginç görüntüler oluşturdu. Pendik'te ise E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'da otomobil alev topuna döndü... Vatandaş o anları haber spikeri gibi anlattı

Sarıyer'de ve Pendik'te araçlar bir anda alev topuna döndü

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Sürücü son anda araçtan inerken, alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan olay vatandaş kamerasına yansırken, vatandaşın araç yangınını adeta haber spikeri gibi anlatması ilginç görüntüler oluşturdu. "Araç hala patlamadı" dediği anda ise patlama sesi gelmesi korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Sarıyer Hacıosman istikametinde seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini gören sürücü ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Haber spikeri gibi anlattı

Otomobil, kısa sürede alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay, vatandaş kamerasına yansırken, vatandaşın olayı anbean haber spikeri gibi anlatması da dikkat çekti. "Araç hala patlamadı" dediği anda ise patlama sesi gelmesi korkuttu.

Otomobil alev topuna döndü

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Pendik'te E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir araçta da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen araca, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.