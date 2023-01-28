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İstanbul'da otogarda cep telefonuyla konuşurken otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

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İstanbul'da otogarda cep telefonuyla konuşurken otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, il dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

M.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Bayrampaşa Demokrasi Güncel Haberler

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