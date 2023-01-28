İstanbul'da otogarda cep telefonuyla konuşurken otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, il dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. M.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Bayrampaşa Demokrasi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da otogarda cep telefonuyla konuşurken otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.