İstanbul'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

Özenç KILIÇ / İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde şoför ve yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimler sırasında şehirlerarası otobüslerde kış lastiği takılp takılmadığına dair kontroller de yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ekipler yolculara ve otobüs şoförlerine emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi. Yolculardan Hüseyin Demir, "Emniyet kemeri tabii ki çok önem arz eden bir durum. Herhangi bir kazaya karışmamız durumunda can güvenliğimiz noktasında çok önem arz etmektedir" dedi.

"CAN GÜVENLİKLERİ İÇİN TAKTIRIYORUZ"

Otobüs şoförü Sinan Baştürk, "Nizami bir şekilde taktırıyoruz yolcularımıza da host arkadaşlarımıza da. Yani mümkün olduğu kadar taktırmaya çalışıyoruz. Yolcular bazen takmak istemiyorlar ama can güvenlikleri için mecburen taktırıyoruz. Otobüs şoförü Süleyman Eker ise, "Yapılması gereken bir şey, güzel bir uygulama. Keşke yolcular uyarı olmadan kemerini taksa. Kendi can güvenlikleri için daha sağlıklı. Uyarmamıza rağmen takmayan da var takan da var. Biz uyarmak zorundayız. İşimiz icabı uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

OTURUR OTURMAZ TAKARIM EMNİYET KEMERİNİ

Yolculuk yaptıkları otobüslerde denetim gerçekleşen yolcular ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolcu Hüseyin Demir, "Emniyet kemeri tabii ki çok önem arz eden bir durum. Herhangi bir kazaya karışmamız durumunda can güvenliğimiz noktasında çok önem arz etmektedir. Bu noktada hepimiz yolcular olarak bu noktada dikkatli olmalıyız. Emniyet kemerlerimiz sürekli takılı bir şekilde yolculuk etmeliyiz" dedi. Yolcu Nuran Özturp ise, "Bindiğim zaman oturur oturmaz takarım emniyet kemerini, kendi güvenliğimiz için" şeklinde konuştu.