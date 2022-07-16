Son dakika gündem: Oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç zarar gördü Edinilen son dakika gelişmesine göre Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç kullanılamaz hale geldi. Sancaktepe'de oto galeride çıkan yangında 10'u aşkın araç kullanılamaz hale geldi. Yadigar Sokak'taki Galericiler Sitesi'nde bir oto galerinin yeni ve ikinci el araçlarının satışa sunulduğu açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre aralarında sıfır hafif ticari araçların da bulunduğu 10'u aşkın araba yangında zarar gördü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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