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İstanbul'da Otizmli Çocuğun Darp Edildiği Görüntülerin Sosyal Medyada Paylaşılması Üzerine İnceleme Başlatıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da bir otizmli çocuğun darp edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan inceleme sonucunda; eğitmen F.B. ve olaya göz yumduğu değerlendirilen okul müdürü E.U. gözaltına alındığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da bir otizmli çocuğun darp edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan inceleme sonucunda; eğitmen F.B. ve olaya göz yumduğu değerlendirilen okul müdürü E.U. gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerin tahkikat işlemlerinin akabinde kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

İstanbul'da bir otizmli çocuğun okulda darp edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 03 Eylül  tarihinde saat 17.15 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesinde bulunan ve özel gereksinimli çocuklarımıza eğitim veren bir okulda meydana gelen olayla ilgili olarak; okulda bulunan özel gereksinimli çocuklara şiddet uygulandığı ve bu görüntülerin sosyal medyada yayınlandığı belirlenmiş, olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. İnceleme ve tanık beyanları neticesinde; olayı gerçekleştirdiği belirlenen eğitmen F.B. ve olaya göz yumduğu değerlendirilen okul müdürü E.U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler tahkikat işlemlerinin akabinde kasten yaralama suçundan adli makamlara sevk edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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