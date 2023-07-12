İstanbul'da Otelleri İşleten Çiftin Cinayeti Davası

İSTANBUL'da iki otel işleten Esra ve Nuri Yıldız'ı öldürdükleri öne sürülen 3 sanığa, 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Savcı esasa ilişkin görüşünde, sanıkların Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu, Ferhat Yıldız'ın amcası Nuri Yıldız'a 2 oteli için ortaklık teklifi yaptığı, ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Savcı, sanıkların suçlarının sabit olduğunu bu nedenle 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 2 Ekim 2023 tarihine ertelendi. Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, "Kızım Esra'nın son duruşması yapıldı. Savcı mütalaasını verdi. Gerçekten adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Çünkü 2'şer kez, üçüne birden ağırlaştırılmış müebbet verdi ve adalet neticelenecek. Umarım son mahkememizde hakim de karara uyacaktır. Yavrumun kanı yerde kalmayacak; kalmasını da istemiyorum. Bu da herkese örnek olsun. Kadınlarımızı öldürülmesin. Benim yavrum toprakta. Adalet yerini bulsun, benim kızımın kanı yerde kalmasın. Sadece bunu istiyorum. Savcıya binlerce kez teşekkür ediyorum bir acılı anneyi duydu. Adaletin yerini bulmasını sağlıyor teşekkür ediyorum kendilerine. Ekim'deki mahkemede de o katiller inşallah içeri girecek çıkmamak üzere. İnşallah o günleri de göreceğim." dedi. Nuri Yıldız'a ait aracın yanar vaziyette bulunduğu belirtildi. Söndürme işlemleri sırasında yapılan incelemede aracın içinde kimsenin bulunmadığı görülürken, dış kısmında kan olduğu tespit edildi. İddianamede Nuri Yılmaz'a ulaşmak için Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan evine gidildiği belirtilirken, kapının kilitli olması üzerine çilingirle açtırılıp içeri girildiğinde maktulün eşi Esra Yıldız'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktığı belirtildi. Nuri Yıldız'ın, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde beklediği sırada, dörtlüleri yanan bir otomobilin Nuri Yıldız'ın otomobilini Bahçelievler E5 Yanyol'da kendisini takip eden kırmızı renkli otomobilin arkasında durdurduğu, sanıkların silahından çıkan 3 kurşunla Nuri Yıldız'ın arabanın içinde öldüğü, ardından sanıklar Ferhat ve Mühyettin Yıldız'ın maktul Nuri Yıldız'ın otomobiline binerek Edirne istikametine gittiği, Aleyna Yıldız'ın ise, Bahçelievler Kocasinan mahallesinde bulunan bir otoparka gelerek aracını park ettiği ve Bahçelievler'de bulunan evine geçerek sanıklardan gelecek haberi beklediği belirtildi. Maktul Nuri Yıldız'ın aracına binerek Beylikdüzü'ne gelen iki sanığın, olayda kullandıkları şarjörü boş araziye attıkları, araç ilerlediği sırada olayda kullandıkları silahı ise, ters tarafa attıkları ve maktul Nuri Yıldız'ın cenazesini Gaziler caddesi ile Vilda sokak kesişiminde bulunan çalılık alana attıktan sonra, yine aynı araçla Nuri Yıldız ve Esra Yıldız'ın ikamet ettiği Avcılar'daki Denizköşkler mahallesindeki eve saat 23.56 sıralarında geldikleri, kapıyı açan Esra Yıldız tarafından içeri alındıkları belirtildi. Sanıkların eve girdikten sonra Esra Yıldız'ı boğazını keserek ve bıçaklayarak öldürdükleri, 00.06'da evden ayrılarak, Avcılar'dan Bahçelievler'e hareket ettikleri tespit edildi. İddianamede 3 sanık hakkında, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan 9'ar yıl hapis cezası istendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Esra Yıldız Nuri Yıldız Güncel Haberler