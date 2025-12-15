Haberler

İstanbul'daki bir zirvede taşkınlık çıkaran 17 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinlikte taşkınlık çıkaran 17 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler, güvenlik görevlilerine direnirken çeşitli malzemelere zarar verdikleri iddia ediliyor. İddianamede, şüphelilere hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen zirvede taşkınlık çıkardıkları, slogan atıp pankart açtıkları ve güvenlik görevlilerine mukavemet gösterdikleri iddiasıyla 16'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 kişi "mağdur", 17 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin, 2 Aralık'ta Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlik sırasında içeriye girdikleri, pankart açıp bağırmaya başladıkları, çeşitli sloganlar attıkları belirtilen iddianamede, bunun üzerine otelin özel güvenlik görevlileri ve otel müdürünün, şüphelileri görevleriyle orantılı şekilde engellemeye çalıştığı anlatıldı.

İddianamede, görevlilere fiziki şekilde direnen şüphelilerin, bir kısım görevlileri ittirip vurdukları, kırmızı renkli boya sıktıkları aktarılarak, otel içerisinde bulunan masa, sandalye, teknik ekipman gibi malzemelere zarar veren şüphelilerin olay mahallinden ayrıldıkları kaydedildi.

Şüphelilerin aynı gün kolluk ekipleri tarafından yakalandıkları belirtilen iddianamede, şüpheliler tarafından sıkılan ve silah sayılması gereken boyalar sebebiyle mağdurların boğazında tahribat oluştuğu ve yaşanan olaylar sırasında özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra otelde çalışan müdür, resepsiyon görevlisi, organizatör ve diğer personelin de yaralandığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde, suçlamayı kabul etmedikleri, kimseye direnmedikleri, sadece protesto amacıyla orada bulunduklarını söyledikleri kaydedildi. Mağdurların ise şüphelilerin kendilerine boya sıktığı, fiziki saldırıda bulunduğu, etrafa zarar verdiği, bu olaylar sebebiyle yaralandıkları beyanında bulunduğu anlatıldı.

Şüphelilerin, birlikte suç işleme iradesi kapsamında hareket ederek olay mahalline gelerek slogan atmaya ve etrafa zarar vermeye başladıkları belirtilen iddianamede, 17 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1'er yıldan 6'şar yıla, "zincirleme şekilde silahla kasten basit yaralama" suçundan ise 11 ay 7'şer günden 3 yıl 11 ay 7'şer güne kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek için Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede 17 şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
