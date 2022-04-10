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İstanbul'da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda, başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda, başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Boğazköy'de ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, bir ceset görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, cesedin 48 yaşındaki Kadir Sütçü'ye ait olduğunu belirledi.

Başından silahla vurulduğu tespit edilen Sütçü'nün cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Boğazköy, İstanbul, Mantar, Polis, Güncel, Haberler

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