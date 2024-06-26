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İstanbul'da Orman Yangını Riski Açıklandı

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde 'orman yangını' riski olduğunu açıkladı. İstanbullulara güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde kapalı alanlarda kalınması önerildi.

(İSTANBUL)- İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Akom, sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde 'orman yangını' riski bulunduğunu açıkladı. İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında zararlı etkilerden korunmak için kapalı alanlarda kalınması önerisinde bulunuldu.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sıcak ve rüzgarlı hava şartları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde 'orman yangını' riski bulunduğunu açıkladı. AKOM verilerine göre, hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların nem ile birlikte 28 derecenin üzerinde değerlere yükselmesi bekleniyor.

Orman yangını uyarısı

AKOM ayrıca, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını çıkma olasılığının, başta İstanbul olmak üzere, yurt genelinde riskli seviyelerde seyrettiğini açıkladı. İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında, zararlı etkilerden korunmak için kapalı alanlarda kalınması önerisinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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