İstanbul'da Orman Benim kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

İstanbul'da, Tarım ve Orman Bakanlığının ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Eyüpsultan Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı'ndaki etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Mithat Bülent Özmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Gül yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'nin her tarafında ormanlarda yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan, tehlike arz eden çöp ve atıkların toplanacağını söyledi.

İstanbul Öğrenci Meclisinin, okullardaki temsilcileriyle birlikte çöp ve atıkları toplayacaklarını ifade eden Gül, etkinliğin hem çevre bilincinin oluşması hem de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Yangınların tamamına yakınının insan kaynaklı olduğunu dile getiren Gül, "İstanbul'umuzda bu sene kazasız, belasız, yangınsız bir yıl geçirmeyi diliyoruz. Bu anlamda katkısı olan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimize, mesai arkadaşlarımıza, kaymakamımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, protokol üyeleri ve öğrenciler, yangına sebebiyet olabilecek kuru otlar başta olmak üzere çevreyi kirleten, ateş yakmaya yarayan çöp ve atıkları topladı.

Etkinlikte ayrıca ağaç budandı ve çimler biçildi.