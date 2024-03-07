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İstanbul'da Organize Suç ve Silah Ticareti Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç örgütü ve silah ticareti yapan 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da, organize suç örgütü ve silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlükleriyle kent genelinde silahlı suç örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalarda Ataşehir'de bir suç örgütünün faaliyetini, Esenler'de ise yasa dışı yollarla silah ticareti yapanları belirledi.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler Ataşehir'de düzenledikleri operasyonda suç örgütü üyesi 8 şüpheliyi, Esenler'de ise silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlıyı yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, kalaşnikof marka tüfek, 2'si otomatik 8 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda mermi, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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