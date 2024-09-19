İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firari olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı ve 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu "Kuyu-26" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında firari Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 8? şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6?'sının tutuklandığını, 2?'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Yerlikaya, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, iş yerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi.