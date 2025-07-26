İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 26 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin yakaladığını, bunlardan 21'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da elebaşılığını Ü.E.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini bildirdi. 24 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, silahla tehdit, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, çok sayıda iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri, İstanbul'da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve iş insanlarına ait iş yerine el koydukları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 16,2 milyon dolar değerinde olan, 2 otel, taşınır mal ve nakit dövize el konuldu. 10 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek ve çok sayıda kesici delici alet ele geçirilirken, elebaşının da içerisinde bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Valisini, operasyonları koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanını, Jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.