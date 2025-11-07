Haberler

İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren cezaevindeki lideri Temel A. olan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız silahlar ve silah yapımında kullanılan parçalar bulunuyor.

Leyla YILDIZ/ İSTANBUL, - İstanbul, Anadolu Yakasında faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalanırken 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah sürgü kapağı, 1 adet namlu, 2 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçaları ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini cezaevinde hükümlü bulunan Temel A.'nın yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarına karıştığı tespit edilen 15 şüpheliden 13'ü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet silah sürgü kapağı, 1 adet namlu, 2 adet şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçaları ele geçirildi.

