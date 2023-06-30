İstanbul'da Organize Suç Örgütü Üyesi Yakalandı

İSTANBUL'da Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen O.H., yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR'ın Artvin'de yakalandı. O.H.'nin Artvin üzerinden Gürcistan'a kaçacağı öğrenildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da geçtiğimiz aylarda tutuklanan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü üyelerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Daha önce operasyon yapılan suç örgütünün firari üyelerinden O.H.'nin yurt dışına kaçacağı bilgisini alan ekipler, şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler, O.H.'nin bir TIR'ın dorsesinde Artvin'e gittiğini ve buradan da Gürcistan'a kaçacağını belirledi.