İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 16 Gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; bir AVM içerisinde bulunan bir işletmenin sahibi Ö.O.'nün liderliğini yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne mensup oldukları şüphesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; bir AVM içerisinde bulunan bir işletmenin sahibi Ö.O.'nün liderliğini yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne mensup oldukları şüphesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, suç örgütlerine yönelik faaliyetlerin deşifre edilmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir AVM içerisinde yer alan işletmenin sahibi Ö.O. isimli kişinin liderliğinde 'suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma', 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'silah teşhir etme' suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 16 kişinin yakalanması için 5 ilde bugün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Kayseri, Hatay, Karabük ve Antalya illerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, 150 fişek, 1,5 kilo esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.