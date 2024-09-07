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İstanbul'da Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 29 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'KUYU-23' operasyonunda, organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandığını bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan "KUYU-23" operasyonunda, organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da birbirleriyle husumetli olan iki ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "KUYU-23" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı. Operasyon, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde suç örgütlerinin karıştığı silahlı çatışmaların ardından düzenlendi.

Yerlikaya, suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.

Operasyona konu olan iki organize suç örgütünün özellikle İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde şiddet olaylarına karıştığı belirten Yerlikaya, 27 Ağustos 2024'te Bahçelievler'de bu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişinin yaralandığını, 30 Ağustos 2024'te ise aynı ilçede düzenlenen silahlı saldırıda E.K. isimli suç örgütü üyesinin öldürüldüğünü ve bir kişinin yaralandığını kaydetti. Yerlikaya, 30 Ağustos'ta Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen başka bir silahlı saldırıda bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir özel güvenlik görevlisi ve iki sivil vatandaşın yaralandığı da açıkladı.

KUYU-23 operasyonu kapsamında suç örgütlerinden ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek yer aldı.

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, operasyonları başarıyla yürüten güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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