İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon: 16 gözaltı

(İSTANBUL) Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir uzun namlulu silah, el bombası, ruhsatsız 2 tabanca ve çalıntı bir motosiklete el kondu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya açıklamasına göre, şüphelilerle ilgili yağma, işyeri kurşunlama, silah bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Pendik ilçesinde 25.04.2024 tarihinde eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş ilçesinde bir işinsanının tehdit edilmesi eylemini yaptıkları,

Esenyurt ilçesinde 22.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı işyeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Gaziosmanpaşa ilçesinde 24.04.2024 tarihinde bir kişiyi kaçırma, hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri belirtildi.

Operasyonlar sonucu 1 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve

1 adet çalıntı motosiklete el konuldu.