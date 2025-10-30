Haberler

İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 906 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 906 şüphelinin yakalandığını ve 700'ünün tutuklandığını açıkladı. Soruşturmalar devam ediyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum huzurunu tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 906 şüphelinin yakalandığını, 700'ünün tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma ve mala zarar verme gibi suçları işlemeye yönelik organize suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında 01 Ocak 2025'ten bu yana 906 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Açıklamaya göre, yakalanan şüphelilerden 700'ü tutuklanırken, 180'i adli kontrol şartıyla, 26'sı ise Emniyet birimleri tarafından serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.