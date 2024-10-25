İstanbul'da Organize Suç Operasyonu: 12 Gözaltı

İstanbul'da 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' gibi çok sayıda suça karışan firari Serhat Güngör liderliğindeki organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında firar olan Serhat Güngör liderliğindeki suç örgütünde faaliyet gösteren şüphelileri tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda belirtilen suçlara karıştığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 92 adet fişek ele geçirildi.