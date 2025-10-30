Haberler

İstanbul'da Organize Suç Operasyonları: 906 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yılbaşından bu yana 906 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 700'ünün tutuklandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, yılbaşından bu yana 906 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 700'ünün tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplum huzur ve güvenliğini tehdit eden, ilimiz genelinde faaliyette bulunan ve kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, yağma, mala zarar verme suçları başta olmak üzere muhtelif suçları işlemeye matuf organize suç örgütlerinin mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak tarihinden itibaren günümüze kadar 906 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 700'ü tutuklanmış, 180'i adli kontrol şartıyla, 26'sı emniyet biriminden serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, soruşturmaların kararlılık ve titizlikle devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
500
