İstanbul'da Operasyonda 6 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan ilçesinde silah ve narkotik madde ticareti yapan 2 kişinin, suç unsurlarını ikamet ve iş yerlerinde sakladıklarını belirlemesi üzerine harekete geçti.

Demirkapı Mahallesi'ndeki 3 adres ile Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bulunan 1 adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, havadan da görüntü alarak şüpheliler E.Ö. ile G.Y'yi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, tabanca sürgüsü ve namlusu ile 8 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adli makamlara sevk edildi.