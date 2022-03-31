İstanbul'da "Open Stage" defileleri

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen "Open Stage" defileleri çerçevesinde yerli birçok tekstil firması en şık ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Defilede daha önce dünyanın en büyük kazağını yaparak rekorlar kitabına giren firma da yer aldı.

Beyoğlu'nda bir otelde "İstanbul Open Stage Modaya Dair Her Şey Defileleri" etkinliği düzenlendi. Düzenlenen defileyi ünlü komedyen Cem Özer sundu. Organizasyonda birden çok firma, en yeni ve şık ürünlerini tanıtma imkanı buldu. Defilelere katılan firmalar arasında daha önce dünyanın en büyük kazağını yaparak rekorlar kitabına giren LCR Black Edition markası da yer aldı.

Defile öncesinde açıklamalarda bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Yücel İsmailoğulları, " Bu bugün Türkiye'de yaptığımız üçüncü defile. Daha önce Bayrampaşa'da birkaç organizasyonumuz oldu. Orada dünyanın en büyük kazağını yaptık. Guinness rekorlar kitabına girdik. Şu anda Amerika'da ve Almanya'dayız. 5 tane şova katılıyoruz. 3 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugün de burada zamansız bir koleksiyon sunacağız hem yaz hem de kışlık olacak. Şu anda en güçlü olduğumuz ülke Amerika ve yurt dışında iş yapmaktan memnunuz. İhracattan memnunuz ve Türkiye'nin bir markasını dünyaya sunmaktan dolayı da mutluyuz. Tarzımız gereği İtalya'da da fuarlara katılıyoruz. Önce kendimle sonra ekibimle gurur duyuyorum" dedi.