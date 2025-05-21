İstanbul'da 'Ömürlük Şarkılar' Konseri Düzenlenecek
Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği tarafından yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Ömürlük Şarkılar' konserinde, Türk musikisinin unutulmaz eserleri dinleyicilere sunulacak.
Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneğince yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Ömürlük Şarkılar" konseri düzenlenecek.
Konser, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay şefliğinde gerçekleştirilecek.
Konserde, Türk musikisinin unutulmaz eserleri, koro ve saz düzenlemeleri eşliğinde dinleyiciye sunulacak.
Uşşak faslıyla başlayacak konserde, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne halkın hafızasına kazınmış klasik eserler yorumlanacak.
Konser, yarın saat 20.00'de ücretsiz izlenebilecek.
Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel