Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Kabataş seferleri iptal edildi. Maltepe-Adalar seferleri ile Beşiktaş-Eyüp, Kadıköy-Eyüp ve Üsküdar-Eyüp hatlarında Sütlüce ve Hasköy iskeleleri uğramasının ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Sabah saatlerinde, Şehir Hatları AŞ'nin Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Kabataş seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesinin ardından Maltepe-Adalar seferlerinin yanı sıra Beşiktaş-Eyüp, Kadıköy-Eyüp ve Üsküdar-Eyüp hatlarında Sütlüce ve Hasköy iskeleleri uğramasının, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiktaş İstanbul Moda Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title