İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Sabah saatlerinde, Şehir Hatları AŞ'nin Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Kabataş seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşullarının sürmesinin ardından Maltepe-Adalar seferlerinin yanı sıra Beşiktaş-Eyüp, Kadıköy-Eyüp ve Üsküdar-Eyüp hatlarında Sütlüce ve Hasköy iskeleleri uğramasının, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.