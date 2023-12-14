İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.