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İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Deniz Ulaşımında Sefer İptalleri

17 Aralık 2023 10:04 Güncelleme: 10:06 Abone Ol

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ ve İDO'nun internet sitelerinde yapılan açıklamalara göre, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferleri ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.15 seferi iptal edildi.