İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Seferleri İptal Edildi
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.