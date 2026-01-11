AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 seferini iptal etti
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 24 seferi iptal etti. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, uçuş kısıtlamasının Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin kararıyla alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, " İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel