Haberler

Beşiktaş'ta bir işletmenin kaçak kısımları yıkıldı

Güncelleme:
Beşiktaş'taki Oligark İstanbul isimli işletmenin yasalara aykırı kısımlarının yıkımına başlandı. İBB, yapılan itiraz sonucu mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasının ardından, kaçak yapıları ortadan kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince, Beşiktaş'taki "Oligark İstanbul" isimli işletmenin kaçak olduğu tespit edilen kısımları yıkıldı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince, Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi 170 ada 8 parselde bulunan "Oligark İstanbul" isimli işletmede yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine yasal işlem başlatıldı.

Encümen kararı doğrultusunda yapı için yıkım ve idari para cezası kararları alındı ancak İdare Mahkemesinde açılan davalar kapsamında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Yapılan itiraz doğrultusunda mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Bunun üzerine İBB ekipleri, işletmede 6 yapıya ait cadde üzerindeki kapalı eklentiler ile deniz kenarındaki yeme içme alanlarının mevzuata aykırı bölümlerini yıktı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

