İstanbul'da öldürülen kişinin firari zanlısı İzmir'de yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce öldürülüp boş bir arazide cesedi bulunan kişinin firari cinayet zanlısı yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da Mehmet Berboğlu'nun yaklaşık bir yıl önce öldürülüp boş bir arazide gömülmesi olayının firari şüphelisinin ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, zanlı Murat A'yı (33), Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7089/1 Sokak'ta ikamet eden kız arkadaşının evinin önünde yakaladı.

Şüphelinin, "hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçlarından emniyette 4 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı Murat A, işlemleri için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.