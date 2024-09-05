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İstanbul'da Okulların Açılış Saatleri Değişti

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İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılında trafik yoğunluğunu azaltmak için tüm okullarda eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğunu azaltabilmek için tüm okullarda eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılması kararı alındığını açıkladı.

İstanbul'da 9 Eyül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ders başı yapacak. İstanbul Valiliği, servis araçları ve ilk günlerde velilerin yaratacağı sirkülasyonun şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına neden olabileceği gerekçesiyle, eğitim – öğretim saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2.951.685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715.835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16.000'i aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı İstanbul Eğitim Güncel trafik

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