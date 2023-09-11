İstanbul'da okullarda ilk ders zili çaldı

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 6 bin 862 okulda yaklaşık 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 6 bin 862 okulda yaklaşık 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu'nda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı.

Törende konuşan Yelkenci, yeni öğretim yılında öğrencilerin başta toplumsal bütünlük ve birlik bilinci olmak üzere bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında gönüllülük ve sosyal sorumluluk programlarıyla milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerleri içselleştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmasının önemine dikkati çekti.

Yelkenci, bu bakış açısının yansıması olarak öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak yaşadıkları kenti yakından tanımaları, şehirlerinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmeleri ve korumaları için okul içi ve dışı etkinlik planlanıp uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Bu bağlamda ortaokul ve liselerde 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda ilgi, kabiliyet ve hedeflerine göre alabilecekleri ders seçeneklerinin sunulduğunu anlatan Yelkenci, "İklim değişikliği, çevre bilinci, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, düşünme becerisi, Türk toplumunda aile kurumu gibi pek çok alanda vizyon kazandırmayı, benliklerini milli ve manevi değerlerle güçlendirmeyi, şahsiyet gelişimine ve benlik bütünlüğüne katkı sağlamayı hedefleyen ve öğrencileri çok yönlü geliştirmeye ve hayata hazırlamayı sağlayan ders çeşitliliği imkanının sunulduğu bilgisinin farkında olunması ve öğrencilerimizle de paylaşılması hususunu yönetici ve öğretmenlerimize hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Cep telefonu kullanılmaması bir hak ve sorumluluk"

Yelkenci, öğrencilere ülkenin yarınlarının sahibi olarak vatanın ve milletin bekası, istikbal ve istiklali için ne kadar önemli olduklarını özellikle belirtmek gerektiğini anlattı.

Bakanlığın derslerde dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ders araçlarından ve elektrik elektronik eğitim içeriklerinden bir imkan olarak etkili şekilde yararlanılmasını tavsiye eden Yelkenci, "Öğrencilerimize son olarak okul içinde ve sınıflarda dersleri aksatacak şekilde cep telefonu kullanılmaması ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunu hatırlatmak istiyorum. Bunun kendi kişisel verilerinizi korumak, başkalarınınkine saygı göstermek, dijital mecralardaki mahremiyet alanını belirleme açısından da bir hak ve aynı zamanda sorumluluk olduğunu da belirtmek isterim." diye konuştu.

"Her çocuğumuzun mutlaka bir enstrüman çalmasını istiyoruz"

İstanbul Valisi Davut Gül de Bakanlığın, sivil toplum kuruluşlarının, okul aile birliklerinin ve belediyelerin destekleriyle okulların fiziki şartlarını düzelttiklerini belirterek, çocukların güvenli bir ortamda eğitim alması için özellikle okul dışı güvenlik tedbirleri anlamında "okul polis" uygulamasının devam edeceğini söyledi.

İkili eğitim yapan öğrencilerin karanlıktan etkilenmemeleri için sokakların aydınlanması ve diğer etkenleri göz önünde bulundurarak bütün kurumların tedbirler aldığını dile getiren Gül, İstanbul'daki okullara ilişkin şunları kaydetti:

"Bütün okullarımızda okul spor kulüpleri kurulacak ve okul spor kulüplerimizde beden eğitimi öğretmenlerimiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün, teknik altyapısıyla yetenek taramaları olacak. Çocuklarımıza yeteneklerine göre öğrenci lisansı çıkartacağız, dolayısıyla da her bir çocuğumuz ilkokuldan başlayarak, okul öncesinden başlayarak sporla tanışmış olacak. Bir diğer konumuz, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için geçmiş yıllarda kütüphanelerimiz zenginleştirilmişti. Bu zenginleştirilme devam edecek ve kitap okuma alışkanlıklarının artması için bu çalışmalarımızı öğretmenlerimizle birlikte devam ettireceğiz. Üçüncüsü, her çocuğumuzun mutlaka bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Bununla ilgili okulu uygun olanların müzik sınıfı, uygun olmayanların enstrüman ihtiyaçlarını inşallah temin edeceğiz."

Gül, çocukların karar süreçlerine katılmaları, daha katılımcı olmaları, sosyal becerilerinin gelişmesi için okul meclislerini sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar hayata geçireceklerini ifade etti.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunması ve şiir okumalarının ardından ilk ders zili çaldı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci ve Vali Gül, sınıflara girerek incelemelerde bulundu.

"Arkadaşlarımı çok özledim"

Kadıköy'deki İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde de öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşadı.

Eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduğu anlatan 9'uncu sınıf öğrencisi Serhat Tunç, kendisi ve arkadaşları adına güzel bir yıl olmasını temenni etti.

Zümra Demirkırkan da okullar açıldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımı çok özledim. Umarım güzel zamanlar geçireceğiz." dedi.