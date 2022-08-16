İSTANBUL'DA OKULLAR YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Tuzla Belediyesi ekipleri, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan okulların temizlik çalışmalarını tamamlıyor. Ekipler okulları tek tek gezerek, sınıflar başta olmak üzere koridorlar, tuvaletler, kapılar gibi temas yüzeyi olan tüm noktaları temizliyor. Ayrıca temas yüzeyi oluşturabilecek tüm alanlar ozon yıkama yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

'BÜYÜK BİR HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ'

Hazırlık çalışmalarına yönelik konuşan Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Müdürü Emin Ferit Peker, '2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hazırlıklarımız büyük bir hızla devam ediyor. Öğrencilerimiz okula başlamak için ne kadar heyecan duyuyorlarsa biz de onlar kadar okulumuzu hazırlamak ve onları okulumuzda görmekten çok mutlu olacağız. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çalışmalarımız bu heyecan içerisinde devam ediyor. Tuzla'nın eğitim kenti olmasında büyük emek harcayan başta belediye başkanımız Dr. Şadi Yazıcı olmak üzere bütün belediye personeline teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi belediyemiz okullarımızın hizmetinde. Nerede eksiğimiz varsa hemen yardım istiyoruz ve her zaman bizlere destek oluyorlar' dedi.