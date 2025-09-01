İstanbul'da Okul Uyum Haftası Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

OKULLARIN uyum haftası kapsamında açılması nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 Karayolunda da Cevizlibağ ve Yenibosna'da sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda okul servislerinin trafiğe katılması ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla kentte sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii de trafiğin yoğun olduğu bölgelerden birisi oldu. Araçlar Edirnekapı istikametinde trafikten güçlükle ilerledi. Yenibosna'da da sabahın erken saatlerinde trafikte araç yoğunluğu olduğu görüldü.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.