Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da okul servisleri denetlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bazı noktalarda okul servisleri denetlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de denetim gerçekleştirildi. Sürücülerin ehliyetleri ve araç ruhsatları kontrol edildi, eksik evrakı bulunanlara ceza kesildi.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bazı noktalarda okul servisleri denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul servislerinin trafikte oluşturabilecekleri yoğunluğu ve araçların karışabileceği kazaları önlemeye yönelik Bakırköy, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy'de denetim gerçekleştirildi.

Şişli'deki denetimde Abide-i Hürriyet Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile sivil trafik ekiplerince uygulama noktası oluşturuldu.

Okullarda eğitimin saat 15.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından trafiğe çıkan servis araçları durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri ve araç ruhsatları kontrol edildi.

Eksik evrakı bulunan sürücülere ceza kesildi, sivil trafik ekipleri de okul servisi sürücülerini, araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca polis, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı ile Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu karşısında uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler, durdurdukları servis araçlarının sürücülerinin evraklarını ve emniyet kemeriyle koltuk sayısını kontrol etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik istanbul Kadıköy Beyoğlu trafik Eğitim Güncel Şişli

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı
Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (TÜRKİYE İZLANDA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İzlanda Türkiye maçı nereden izlenir? 9-10 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 9-10 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Eylül Akşehir, Beyşehir, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi! 9-10 Eylül Pendik, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 9-10 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title