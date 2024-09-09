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İstanbul'da Okul Önlerinde Denetimler Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri, çeşitli ilçelerde okulların bulunduğu yerlerde denetim noktaları oluşturarak sürücülerin evraklarını kontrol etti ve şüpheli kişilerin kimliklerini sorguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polis ekipleri Ataşehir, Pendik, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Şişli ilçelerinde okulların bulunduğu yerlerde denetim noktaları oluşturdu.

Mobil Okul Timi, Çocuk Şube, Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Trafik Şube ekipleri yoldan geçen servis araçları, otomobiller ve motosikletleri durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, şüpheli buldukları kişilerin kimliklerini kontrol ederek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki denetimde, ekipler şüphelendikleri araçlarda ve kişilerde üst araması yaptı, şahıslara yönelik GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Kadıköy'de de Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bekleyen ekipler, araçları denetim amacıyla durdurdu.

Sürücülerin ehliyet ve kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, okul önlerinden geçen yayaların GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'ndeki Tevfikbey Ortaokulu'nun önünde yapılan denetimde de ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, şüphelenilen şahısların kimliğini de kontrol etti.

Kaynak: AA / Güncel

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