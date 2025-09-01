İstanbul'da Okul Öncesi ve İlkokul Uyum Eğitimi Başladı

İstanbul'da, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik 5 gün sürecek uyum eğitimi başladı.

Bakırköy'deki İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda, ana sınıfına ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil "uyum" eğitimi kapsamında düzenlenen törenle çaldı.

Törende konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocukların okulun ilk gününde çok heyecanlı olduğunu belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin temel amacının Türkçe, matematik ve fen bilgisi gibi dersleri öğretmek olduğunu dile getiren Yentür, derslerden daha önemlisinin çocukları hayata hazırlamak olduğunu ifade etti.

Yentür, çocukların derslerinde başarılı olmasının önemine dikkati çekerek, "Çalışkan bir öğrenci olması önemlidir ama bizim temel amacımız iyi bir öğrenci olması, iyi bir insan olması, toplumuna, milletine, devletine, tüm insanlığa hayırlı ve iyi bir insan yetiştirmek." dedi.

Velilere de eğitim öğretim döneminde çok iş düştüğünü aktaran Yentür, çocuklarının tablet ve telefon kullanımı konusunda dikkatli olmalarını, hassasiyet göstermelerini istedi.

Törenin ardından çocuklar ilk zilin çalmasıyla sırayla sınıflara geçti.

Yentür, anaokulu sınıfını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İlk günkü heyecan her zaman devam ediyor"

İkizlerini okula getiren velilerden Özlem Keskin, "Bir türlü alışılmıyor buna, ilk günkü heyecan her zaman devam ediyor. İkizler birinci sınıfa başlayacak bu sene hayırlısıyla 4 sene bu okuldayız. Öğretmenimize çiçek getirdik." dedi.

Birinci sınıfa başlayan Gökçen Demir ise heyecanlı ve okula başladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Anaokulunda çok oyun oynuyorduk, hiç ders yoktu, rahatlamıştım. Birinci sınıfta daha çok çalışacağız. Heyecanlıyım biraz, okulu gezeceğiz. Okuma yazma öğreneceğim. Okulumu seviyorum." diye konuştu.

Velilerden Hüseyin Birkan Özkan da heyecanlı olduklarını belirterek, "Büyük kızım da buradaydı. Onu mezun ettik şimdi küçük kızımızı getirdik. İlk gün, ilk heyecan... Aynı büyük kızımda olduğu gibi çok heyecanlıyız. Güzel bir yıl olsun bütün çocuklar için." ifadelerini kullandı.