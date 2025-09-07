İstanbul'da Okul Güvenliği İçin Yeni Tedbirler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul ve çevrelerinde alınacak emniyet tedbirlerini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında okul ve çevrelerinde alınacak emniyet tedbirleri kapsamında polis sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı emniyet tedbirleri planlandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan değerlendirmelere göre öğrencilerin huzur ve güvenle eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler aktarıldı.

Buna göre, bazı yerlerde sabit "okul kolluk görevlisi"nin bulunacağı, bazı okullarda ise "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi"nin belirli periyotlarla ziyaretler gerçekleştirerek güvenlik tedbirlerini takip etmesinin planlandığı bildirildi.

Asayiş ve trafik yoğunluğu fazla olan okullarda ise öğrencilerin güvenli şekilde giriş, çıkış yapabilmeleri için belirlenen saatlerde resmi ve sivil polis ekiplerinin görevlendirileceği kaydedilen açıklamada, "Okul çevrelerinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en hızlı şekilde müdahale ederek yerinde çözüme kavuşturmak amacıyla, sürekli denetim ve kontrol mekanizması sağlamak üzere Mobil Okul Timleri (MOT), Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede aktif olarak görevlerine devam edeceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi bu yılda da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde asayiş, narkotik, trafik, önleyici ve kaçakçılık şube müdürlükleri başta olmak üzere tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinin katılımıyla, okul çevrelerinde düzenli ve yoğunlaştırılmış uygulamaların gerçekleştirileceği vurgulandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılacak uygulamaların, ilk günden itibaren başlayacağı ve eğitim öğretim süresi boyunca devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün, elektronik sigara ve benzeri yasa dışı ürünlerin satışının engellenmesi, Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele edilmesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahıs, araç, park, bahçe, kafe, kahvehane, metruk bina, oyun salonu, alkol satışı ve sunumu yapılan mekanlar gibi umuma açık yerlerin denetlenmesi ve mevzuata aykırı hareket eden kişi ve iş yerlerine gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması, trafik unsurlarınca ise okul servis araçlarının düzenli kontrolleri ve okul önlerinde trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."