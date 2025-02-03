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İstanbul'da Okul Çevrelerinde Yoğun Asayiş Uygulaması Başlatıldı

İstanbul'da Okul Çevrelerinde Yoğun Asayiş Uygulaması Başlatıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde asayiş uygulaması başlattı. Ekipler, çeşitli ilçelerde denetimler gerçekleştirerek şüpheli araçları kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretimde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde yoğunlaştırılmış asayiş uygulaması başlattı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ve trafik polis ekiplerinin desteğiyle Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy, Küçükçekmece, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar'daki bazı okulların çevrelerinde denetim yapıldı.

Okulun servislerini ve şüpheli araçları durduran ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti.

Şüpheli araçlarda arama da yapan ekiplerin denetimi gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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