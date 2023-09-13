İstanbul'da Okul Çevrelerinde Yapılan Denetimlerde 28 Kişi Yakalandı

İSTANBUL'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte emniyet ve jandarma ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. 3 günde 429 ekip 968 personelle yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalanırken hakkında kayıp ihbarı bulunan 3 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.

İstanbul'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte hem emniyet hem de jandarma ekipleri, okul çevrelerinde yaptıkları denetimleri sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-12 Eylül tarihlerinde 118 noktada 341 ekip ve 770 personelle yaptığı uygulamalarda 7 bin 537 kişiye (Genel Bilgi Tarama) GBT sorgulaması yaptı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, kayıp ihbarı bulunan 3 kayıp çocuk da ekipler tarafından bulundu. Kimlik tespitleri sırasında 31 kişiye idari ve adli işlem uygulanırken güvenlik açısından riskli alanlardan olan 59 metruk yapı da kontrol edildi. Ekipler, metruk alan kontrollerinin yanında 652 umuma açık yerde de denetim gerçekleştirdi.

Okul servis araçlarının da denetlendiği uygulamalarda 880 araç kontrol edildi. İlk iki günlük uygulamalarda, standartlara uymadığı tespit edilen 146 servis aracına toplam 259 bin 647 TL ceza kesildi.

İL JANDARMA EKİPLERİ DE GÖREV BAŞINDA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise uygulamalarına 88 Ekip ve 198 Personelle devam ediyor. Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalar neticesinde 4 bin 470 kişiye GBT sorgusu yaptı. Sorgulamalarda hakkında arama kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı. 20 kişiye idari ve adli işlem yapan ekipler 96 metruk bina kontrol etti. 327 umuma açık yeri denetleyen jandarma ekipleri 147 okul servis aracını da kontrol etti. Bu araçlardan 7'sine toplam 6 bin 663 TL cezai işlem uygulandı.