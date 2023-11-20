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İstanbul'da okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde şüpheli kişilere ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime polis ekipleri, asayiş, trafik ve önleyici hizmetler ekipleri katıldı. Uygulamada Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve şüpheli araçlar arandı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.