İstanbul'da Okul Çevrelerinde Geniş Denetim Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu.

Mobil okul timi, çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini kontrol ederek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Fatih'teki Çapa Fen Lisesi önünde yapılan denetimde bazı araçları durduran ekipler, arama yaptı ve şüpheli şahısların da üstünü aradı.

Kadıköy'deki Hüseyin Ayaz Ortaokulu önünde bekleyen ekipler, bazı araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve kimliklerini kontrol etti, okulun önünden geçen bazı yayaların GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta ise Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi önünde denetim yapan ekipler, bazı araç sürücülerinin evraklarını inceledi, yayalara da kimlik kontrolü yaptı.