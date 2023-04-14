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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'deki okulların çevresinde denetim yaptı. Şüpheli araç ve yaya aramaları gerçekleştirildi.

ATAŞEHİR'DE İstanbul Emniyet  Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde okulların çevresinde denetim yapıldı. Ekipler şüpheli yaya ve araçları durdurarak arama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Arifpaşa ilkokulu çevresinde denetim yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Mobil Okul Tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler okul servis araçlarında da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerin denetiminin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Ataşehir Çocuk Güncel Haberler

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