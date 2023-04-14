İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'deki okulların çevresinde denetim yaptı. Şüpheli araç ve yaya aramaları gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Arifpaşa ilkokulu çevresinde denetim yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Mobil Okul Tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler okul servis araçlarında da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerin denetiminin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel