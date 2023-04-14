İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Arifpaşa ilkokulu çevresinde denetim yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle, Mobil Okul Tim ekipleri de destek verdi. Eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaparak, sürücülerine Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ekipler okul servis araçlarında da asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerin denetiminin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul