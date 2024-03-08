İstanbul'da Ojeli Tırnaklı Kadın Temizlikçiler Görev Başında

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan kadın temizlik görevlileri, kenti daha temiz ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için ojeli tırnakları, bakımlı saçlarıyla gün boyu meydanlarda temizlik yapıyor.

Meclis'te, sanayide, inşaatlarda, hava, deniz ile kara ulaşım araçlarının direksiyonlarında ve ofislerde birçok iş kolunda başarıyla yer alan kadınların eli İstanbul'un meydanlarına da değiyor.

Makyajlı yüzleri, ojeli tırnakları ve bakımlı saçlarıyla kentin meydanlarında kadın temizlik görevlilerini gören İstanbullular, bu duruma şaşırsa da bir yandan da onlarla gurur duyuyor.

Kendileri de yaptıkları işten gurur duyan temizlik işçisi kadınların görev yaptığı yerlerden biri de kentin en işlek noktalarından biri olan Mecidiyeköy Meydanı.

Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği meydanın çevresinde sabah erken saatlerde işe başlayan kadınlar, etrafa saçılan çöpleri titizlikle topluyor. Ellerindeki süpürgeyi gün boyu düşürmeyen kadınlar, soğuk havaya, yağmura, kara aldırış etmeden görevlerini yapıyor.

AA ekibi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde temizlik görevlisi kadıların sabah mesailerine eşlik etti.

"Kadın eli değmesi çok başka, her yer tertemiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) temizlik görevlisi olarak çalışan Gizem Poyraz, sabah 8'de bir yerde toplandıklarını, iş kıyafetlerini giydikten sonra görev alanlarına dağıldıklarını söyledi.

Daha önce tekstil atölyesinde çalıştığını, işe başlarken ailesi ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü kaydeden Poyraz, "Kadın eli değmesi çok başka, her yer tertemiz." dedi.

Poyraz, ilk zamanlar "Kadınsın ne işin var sokakta, gidin evinizde oturun" gibi olumsuz tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Bunu çok yanlış buluyorum. Bir insan bir şeyi yanlış görüyorsa kusuru kendinde aramalı bence. Yaptığım işten gurur duyuyorum, bu işten ekmek yiyorum, aileme ekmek götürüyorum." diye konuştu.

Göreve başladıkları sırada kendilerini gören çoğu kişinin şaşırdığını anlatan Poyraz, "Alkışlayanlar bile oldu. İlk başta biraz heyecanlıydık, şu an heyecanımızı yendik. Şimdi artık herkes alıştı, bakıyorlar, sohbet ediyorlar, adres soruyorlar. Biz de elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evde nasılsak burada da öyleyiz"

Cennet Öztürk de 3 yıldır yaptığı işini yerine getirirken de olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Kadınları gördükçe insanların tepkisi çok güzel oluyor. Kadınların her alanda var olması çok güzel. Ben de işimi severek yapıyorum." diye konuştu.

Bir kadın olarak gösterdiği titizliği işine de yansıttığını anlatan Öztürk, "Bu bir gerçek. Sigara izmaritlerine varana kadar topluyoruz. Evde nasılsak burada da öyleyiz, çok bir fark yok." dedi.

Öztürk, bir oğlunun olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Bizi tebrik eden çok oluyor. Bizimle gurur duyuyorlar. Özellikle gelip, 'Tebrik ederiz, kadınları alanlarda çok görmek çok güzel.' diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bunları duyunca." şeklinde konuştu.

Daha önce 20 yıl bir ofiste çalıştığını anlatan Öztürk, "Burası çok güzel bir ortam. Dışarıdasın, insanlarla iç içesin. Çok hoşuma gidiyor, iyi ki buraya gelmişim. Hiç pişmanlık duymadım. İşimi severek yapıyorum. Genelde bakımlı olmaya çalışıyorum. Kadınları biliyorsunuz bakımı severler. Elimden geldiğince dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Birkaç kere gelip 'Sizinle gurur duyuyoruz.' diye alnımdan öptüler"

Sevilay Çiçek ise işe başladığı ilk aylarda tedirgin olduğunu ifade ederek, "İnsanların olumlu bakışları olsa da biraz çekinmiştim. Bizi gördüklerinde tebrik edenler oldu. Hatta birkaç kere gelip, 'Sizinle gurur duyuyoruz.' diye alnımdan öptüler." diye konuştu.

Çalışırken günlerinin keyifli geçtiğini kaydeden Çiçek, İstanbulluların genelde meslekleri ilgili zorluk yaşayıp yaşamadıklarını sorduğunu söyledi.

Çiçek, ailesinden büyük destek gördüğünü, mesaiden sonra ise gidip çocuklarını okuldan aldığını ve bu kez kendi evini temizlediğini dile getirdi.

"Bu işi yapacağım hiç aklımın ucundan geçmezdi" diyen Çiçek, caddeleri temizlerken çöp bırakmamaya dikkat ettiğini, evine gösterdiği özenin fazlasını burada da göstermeye çalıştığını anlatarak, "Çünkü bütün gözler üzerimizde. Gerçekten çalışıyor muyuz, reklam olsun diye mi buradayız diye bakıyorlar. O algıyı yaratmamak için özen gösteriyoruz. Kadınlar olarak çok güçlüyüz. Her işi yapabiliriz." sözlerine yer verdi.