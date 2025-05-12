İstanbul'da Oğul Kaçırma Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da bir kişiden, kaçırdıkları oğlunu serbest bırakmak için dükkan tapusu istedikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da galericilik yapan M.T'nin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına "T.A.T. (21) isimli oğlunun telefonundan 29 Nisan'da saat 12.00 sıralarında kendisini arayan ve isminin N.Ö. olduğunu söyleyen birinin 'Oğlun elimizde bize bir dükkan tapusu getir oğlunu al' diyerek" oğlunun kaçırıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.T. (36), G.D. (49) ve A.Ö. (26) Başakşehir ve Bağcılar'da 2 Mayıs'ta, 7 adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Baba M.T'nin oğlu T.A.T. de polis ekiplerince kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.Ö. ve S.T. tutuklandı.

Çalışmaların devamında 7 Mayıs'ta gözaltına alınan G.Ö. (49) de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.