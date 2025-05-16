İstanbul'da Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulunun açılışı yapıldı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla inşa edilen Maltepe'deki Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Gülsuyu Mahallesi'ndeki açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim noktasında yapılan yardımların Türk kültüründe, geleneğinde ve inanç sisteminde hayırla yad edilen bir gelenek olduğunu, sadakayı cariye olarak tanımlandığını söyledi.

Tekin, Binali Yıldırım'ın başbakanlığı ve bakanlığı döneminde, Türkiye'nin eğitim öğretimde dünyaya örnek gösterilecek şekilde fiziki ve teknolojik altyapı devrimleri yaptığını söyledi.

Yıldırım ve ailesine teşekkür eden Tekin, "Türkiye'de son 22 yılda yapılanların üstünü kapatsak, 'Dünyanın herhangi bir ülkesinde şöyle şeyler oldu.' desek, muhtemelen Türkiye de dahil birçok eğitim fakültesinde, üniversitelerde eğitim devrimi diye okutulacak şeyleri yaptık. Fakat bunları anlatmakta biraz temkinliyiz. Biz anlatmıyoruz ama uluslararası raporlar bütün bunları açıklıyor. Bütün uluslararası raporlarda, Türkiye'de bu anlamda atılan bu adımlara atıf var ve bu kayda değer gelişme, devrim olarak nitelendiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu kaynaklarında birinci sırada eğitim bütçesine yer ayrılıyor"

Tekin, Türkiye'de 2002'den sonraki bütçelerde eğitim öğretimin birinci sırada yer aldığını belirterek, "Üniversitelerde siyaset bilimi dersleri anlatırken, ülkelerin demokratikleşme göstergeleri açısından bütçe nasıl dağıtılmış, hangi kaynaklara daha çok bütçe aktarılmış dendiğinde, eğitim ve sosyal alanla ilgili yatırımlar bütçede birinci sıradaysa, ülkenin demokratikleşmesi açısından bunu önemli gösterge olarak tanımlardık. 2003 dahil ondan sonraki bütün bütçelerimizde kamu kaynaklarında birinci sırada eğitim bütçesine yer ayrılıyor. Bu da çok önemli bir gösterge." diye konuştu.

Yalnızca genel bütçeden aktarılan paylarla eğitim öğretim altyapısında devrim yapmanın çok da mümkün olmadığına değinen Tekin, "Bu süreçte bizimle yol yürüyen paydaşlarımız, hayırseverlerimiz var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başka ülkelerdeki eğitim bakanlarıyla konuştuğumuzda, 'Şu kadar hayırsever derslik yapıyor.' dediğimizde şaşkınlıkla karşılıyorlar; 'Nasıl yani, devlete yardım mı yapıyorlar?' gibi. Gerçekten bu bizim milletimize has özellik. Sizin liderliğinizde İstanbul'da ve Türkiye'nin tamamında hayırsever girişimi olarak başlayan bu süreçten dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise eğitim hayatına kazandırılan anaokulunun, okul çağına gelmeden hayatı anlamak, arkadaşlığı öğrenmek ve birlikte çalışmayı başarmak noktasında çocuklara hizmet edeceğini dile getirerek, "Semiha Hanım öğretmen, babası da benim amcam ve o da öğretmendi. Allah rahmet eylesin. O, bu dünyadan intikal etti. İstedik ki aile olarak ismi burada yaşasın. Çocuklarımız, özellikle de Erkam bu okulun yapılması için gayret etti. Sayın Valimiz, bu projenin önderlerindendir." şeklinde konuştu.

Eğitim öğretime yönelik projeleri olduğunu söyleyen Yıldırım, "'81 ile 81 anaokulu' projesi. Kızılay bayrağıyla yapılıyor, Kızılayın maddi desteği yok ancak biz öyle tercih ettik. O tamamlanmak üzere, birkaç tane eksiği var. En büyük ihtiyaç büyük şehirlerimizde, bunların başında da İstanbul geliyor. İstanbul aslında sıradan şehir değil, 81 ilin özeti. Dolayısıyla Türkiye'nin mozaiği olan İstanbul'umuza, özellikle de bu bölgemize bu anaokulu çok yakıştı. Çok da güzel hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki anaokullarından 235 bin öğrenci faydalanıyor

Anaokulunun İstanbul Valiliği koordinasyonunda hayata geçirildiğini aktaran Yıldırım, "En güzel yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Geleceğe yapılacak yatırım da insana yapılacak yatırımdır. Ev, fabrika, yollar yapıyoruz. Bunların bir ömrü var. İnsana yapılan yatırım öyle mi? Elbette değil. İnsana yapılan yatırım, nesilden nesle devam edecek bir yatırımdır." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de 39 ilçede 39 anaokulu projesi kapsamında açılışı yapılan anaokulunun bu projedeki okullardan birisi olduğunu söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın İstanbul'umuzun her köşesinde okulları var ama hepsi bir tarafa, hayırseverlerimizin yaptığı gönüllülüğe dayalı bu işler bir tarafa. Bizim şu an 3 bin 788 anaokulu ve anasınıfımız var. 235 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. Bir bu kadar daha ihtiyacımız var. Bu tür hayır yapan, duyarlı olan hemşehrilerimizin sayesinde bu eksikliği de gidermiş olacağız." dedi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında Binali Yıldırım ve ailesinin katkılarıyla Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde inşa edilen ve 80 öğrencinin eğitim görmesi planlanan Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulu'nda derslikler, yeşil alan, çocuk parkı ve çok amaçlı salonlar bulunuyor.