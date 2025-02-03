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İstanbul'da Öğrenciler İkinci Döneme Başladı

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İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı. Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup derslerine döndü.

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına gelen öğrenciler, bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına çıktı.

Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu'nda da ikinci dönemin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü İbrahim Aybek ile Okul Müdürü Züleyha Birinci'nin konuşmalarının ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Sınıflarına geçen öğrenciler, dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bugün başlayan eğitim ve öğretimin ikinci dönemi 20 Haziran'da tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart Pazartesi başlayıp 4 Nisan Cuma sona erecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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